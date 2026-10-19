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UFC 333: прогноз Дмитрия Губерниева на бой Петра Яна против Мераба Двалишвили

Губерниев считает Яна фаворитом в бою с Двалишвили: «Петр — хладнокровный, техничный боец»

Дарик Агаларов
корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединка российского бойца Петра Яна против грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 333.

«Мераб — хороший боец. Но фаворитом я считаю Петра, он победит. Буду болеть за него. Петр Ян не так часто, как хотелось бы болельщикам, выходит в октагон. Его поединки на вес золота. Ян — хладнокровный, техничный боец. Желаю ему удачи и надеюсь, что он проявит свои лучшие качества. Он победит!» — сказал Губерниев «СЭ».

Турнир UFC 333 состоится в субботу, 24 октября 2026 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым.

Перед этим Петр Ян защитит пояс в легчайшем весе в третьем бою против Мераба Двалишвили.

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC 333
Дмитрий Губерниев
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