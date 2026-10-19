Петр Ян завершил подготовку к третьему бою с Двалишвили и начал сгонку веса

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян сообщил о завершении тренировочного лагеря перед защитой титула против Мераба Двалишвили.

Россиянин рассказал о финальном этапе подготовки в своих социальных сетях. По его словам, основная работа перед поединком выполнена, теперь ему предстоит уложиться в лимит весовой категории.

«Работа проделана отличная. Дальше сгонка веса. Благодарю всех причастных за работу и поддержку. UFC 333. Чужого не надо, свое не отдам!» — написал Ян.

Третий бой россиянина с Двалишвили состоится 24 октября на UFC 333 в Абу-Даби. На кону будет чемпионский пояс в легчайшем весе, который принадлежит Яну. Соперники встречались дважды: в марте 2023 года грузинский боец победил единогласным решением судей, в декабре 2025-го Ян взял реванш тем же способом и вернул титул.

Сейчас счет в их противостоянии равный — 1:1. Для российского чемпиона предстоящий поединок станет первой защитой пояса после победы на UFC 323.

Местом проведения UFC 333 станет Etihad Arena на острове Яс в Абу-Даби. Основной кард 24 октября 2026 года начнется в 21.00 мск. Помимо титульных встреч Яна с Двалишвили и Александра Волкановски с Мовсаром Евлоевым, в него вошли бои двух россиян в тяжелом весе — Александра Волкова и Ризвана Куниева, Лонэ Каваны с Рамазаном Темировым, а также Аарона Пико с Лосене Кейтой.