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Петр Ян — Мераб Двалишвили: когда следующий бой россиянина и во сколько начнется поединок на UFC 333

Петр Ян — Мераб Двалишвили: когда следующий бой россиянина

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Петр Ян и Мераб Двалишвили.
Фото Global Look Press

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет следующий бой против грузина Мераба Двалишвили в субботу, 24 октября 2026 года. Поединок состоится на турнире UFC 333 на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) и станет соглавным событием вечера.

ММА UFC: Ян — Двалишвили

Основной кард начнется в 21.00 по московскому времени. Бой Ян — Двалишвили ожидается ориентировочно в 23.00-00.00 мск.

Предстоящий поединок станет третьим очным противостоянием спортсменов. В марте 2023 года Двалишвили победил Яна единогласным решением судей. В декабре 2025 года на UFC 323 россиянин взял реванш, также победив по итогам пяти раундов, и вернул чемпионский пояс.

Ян подходит к третьему бою с профессиональным рекордом 20 побед и 5 поражений. У Двалишвили 21 победа и 5 поражений.

В главном событии UFC 333 россиянин Мовсар Евлоев встретится с Александром Волкановски за чемпионский пояс в полулегком весе.

Следить за результатом боя Петр Ян — Мераб Двалишвили можно в матч-центре ММА «СЭ».

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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