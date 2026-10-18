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Турнир UFC Fight Night 291 в Эдмонтоне повторил рекорд организации по количеству досрочных побед

Турнир UFC Fight Night 291 в Эдмонтоне повторил рекорд организации по количеству досрочных побед

Руслан Минаев

На турнире UFC Fight Night 291 в канадском Эдмонтоне 12 поединков завершились досрочно. Как сообщает пресс-служба организации, это повторение рекорда, установленного на турнире UFC Fight Night 283 в Белграде.

В главном бою вечера канадец Майк Мэлотт нокаутировал американца Хоакина Бакли во втором раунде. Мэлотт попал сопернику коленом в челюсть, после чего провел добивание.

На турнире в Белграде в августе 12 боев завершились досрочно, причем 10 из них — уже в первом раунде, что также стало рекордом организации.

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