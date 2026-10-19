Волкановски пообещал не позволить Евлоеву навязать борьбу и рассчитывает на досрочную победу

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассказал, как намерен действовать против Мовсара Евлоева на UFC 333.

Австралиец считает, что российскому претенденту не удастся долго удерживать его в партере. В интервью подкасту Who The Fook Are These Guys чемпион заявил, что собирается заставить соперника проводить значительную часть боя в стойке.

«Я не собираюсь просто ждать. Буду сам навязывать бой и думаю, что завершу его досрочно», — сказал Волкановски.

Евлоев выиграл все 20 поединков в профессиональных ММА, в том числе десять в UFC. Ни один из его боев в американской организации пока не завершался досрочно. Основным преимуществом россиянина считается сочетание борьбы, контроля и постоянного давления.

Волкановски проведет очередную защиту пояса 24 октября. Встреча с Евлоевым возглавит турнир UFC 333 в Абу-Даби. В соглавном поединке Петр Ян и Мераб Двалишвили в третий раз разыграют чемпионский титул легчайшего веса.

Бой Волкановски с Евлоевым поставлен последним в программе основного карда UFC 333, который пройдет 24 октября 2026 года на Etihad Arena в Абу-Даби. Перед ним состоится еще один титульный поединок: чемпион легчайшего веса Петр Ян встретится с Мерабом Двалишвили. Кроме того, в главном карде заявлены российские тяжеловесы Александр Волков и Ризван Куниев, бойцы наилегчайшего дивизиона Лонэ Кавана и Рамазан Темиров, а также представители полулегкого веса Аарон Пико и Лосене Кейта.