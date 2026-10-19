Волкановски допустил скорое завершение карьеры: «Еще десять боев проводить не хочу»

38-летний чемпион UFC Александр Волкановски рассказал о планах на заключительный этап карьеры перед поединком с Мовсаром Евлоевым.

Австралиец не устанавливает точную дату ухода из спорта, однако не рассчитывает выступать еще много лет. Об этом он сообщил в интервью MMA Junkie перед UFC 333.

«Я не хочу проводить еще десять боев. Может, будет несколько, а может, всего пара. Посмотрим», — сказал Волкановски.

Чемпион признал, что дальнейшие решения будут зависеть и от того, как складываются его выступления. При этом завершение карьеры сразу после следующего поединка он не объявлял. Волкановски остается обладателем титула UFC в полулегкой весовой категории.

24 октября австралиец выйдет в октагон против непобежденного россиянина Мовсара Евлоева. Поединок возглавит UFC 333 в Абу-Даби. На счету Волкановски 28 побед и четыре поражения в профессиональных ММА, у его соперника — 20 побед без поражений.

Ближайшая защита пояса Волкановски возглавит турнир UFC 333 в Абу-Даби 24 октября 2026 года. Место проведения — Etihad Arena, основной кард начнется в 21.00 мск. Всего в главной части вечера предусмотрено пять встреч. Помимо Волкановски — Евлоев, зрителей ждут третий бой Петра Яна с Мерабом Двалишвили за титул легчайшего веса, поединок тяжеловесов Александра Волкова и Ризвана Куниева, а также встречи Лонэ Каваны с Рамазаном Темировым и Аарона Пико с Лосене Кейтой.