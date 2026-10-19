Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC
Волкановски допустил скорое завершение карьеры: «Еще десять боев проводить не хочу»

Волкановски допустил скорое завершение карьеры: «Еще десять боев проводить не хочу»

Игнат Апурин
Александр Волкановски.
Фото Global Look Press

38-летний чемпион UFC Александр Волкановски рассказал о планах на заключительный этап карьеры перед поединком с Мовсаром Евлоевым.

Австралиец не устанавливает точную дату ухода из спорта, однако не рассчитывает выступать еще много лет. Об этом он сообщил в интервью MMA Junkie перед UFC 333.

«Я не хочу проводить еще десять боев. Может, будет несколько, а может, всего пара. Посмотрим», — сказал Волкановски.

UFC.UFC 333 Волкановски — Евлоев: дата, кард боев, все россияне — основная информация о турнире

Чемпион признал, что дальнейшие решения будут зависеть и от того, как складываются его выступления. При этом завершение карьеры сразу после следующего поединка он не объявлял. Волкановски остается обладателем титула UFC в полулегкой весовой категории.

24 октября австралиец выйдет в октагон против непобежденного россиянина Мовсара Евлоева. Поединок возглавит UFC 333 в Абу-Даби. На счету Волкановски 28 побед и четыре поражения в профессиональных ММА, у его соперника — 20 побед без поражений.

Ближайшая защита пояса Волкановски возглавит турнир UFC 333 в Абу-Даби 24 октября 2026 года. Место проведения — Etihad Arena, основной кард начнется в 21.00 мск. Всего в главной части вечера предусмотрено пять встреч. Помимо Волкановски — Евлоев, зрителей ждут третий бой Петра Яна с Мерабом Двалишвили за титул легчайшего веса, поединок тяжеловесов Александра Волкова и Ризвана Куниева, а также встречи Лонэ Каваны с Рамазаном Темировым и Аарона Пико с Лосене Кейтой.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Волкановски
Мовсар Евлоев
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Волкановски допустил скорое завершение карьеры: «Еще десять боев проводить не хочу»
Мнение западной общественности теперь МОК не волнует. Что произошло после того, как Литву лишили Кубка мира из-за русофобии
Роналду «сурово» наказали за отъезд из сборной. Форвард заплатит 255 евро — и сможет вернуться уже в ноябре
Популярное видео
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Волкановски пообещал не позволить Евлоеву навязать борьбу и рассчитывает на досрочную победу

Двалишвили назвал себя «машиной по решениям» перед третьим боем с Яном
Новости
RSS RSS
Все новости