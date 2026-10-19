Масвидаль объяснил, за счет чего Евлоев может победить Волкановски на UFC 333

Бывший боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что борьба и выносливость Мовсара Евлоева могут стать решающими в чемпионском поединке с Александром Волкановски.

Американец, тренировавшийся с россиянином в American Top Team, оценил его сильные стороны в программе Deep Waters. Подробности его комментария приводит MMA Junkie.

«У Мовсара невероятная выносливость. Даже когда соперники поднимаются, им не удается спокойно от него оторваться», — отметил Масвидаль.

По мнению бывшего претендента на титул UFC, Евлоев способен многократно проводить попытки перевода и сохранять физическое давление на протяжении всего боя. Масвидаль признал, что симпатизирует россиянину как партнеру по тренировкам. Он также рассказал о прогрессе Евлоева в ударной технике и работе в клинче.

Евлоев встретится с Волкановски 24 октября в Абу-Даби. Россиянин идет без поражений в профессиональной карьере — 20 побед в 20 поединках. Чемпион Волкановски имеет рекорд 28 побед и четыре поражения. Бой возглавит UFC 333.

В главном карде UFC 333 24 октября 2026 года запланированы пять поединков. Турнир пройдет в Абу-Даби на Etihad Arena, начало основного карда — 21.00 мск. Волкановски и Евлоев будут бороться за пояс полулегкого дивизиона, Петр Ян и Мераб Двалишвили — за титул в легчайшем весе. Остальная часть основного карда включает бои Александр Волков — Ризван Куниев, Лонэ Кавана — Рамазан Темиров и Аарон Пико — Лосене Кейта.