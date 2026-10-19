Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC
Масвидаль объяснил, за счет чего Евлоев может победить Волкановски на UFC 333

Масвидаль объяснил, за счет чего Евлоев может победить Волкановски на UFC 333

Игнат Апурин

Бывший боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что борьба и выносливость Мовсара Евлоева могут стать решающими в чемпионском поединке с Александром Волкановски.

Американец, тренировавшийся с россиянином в American Top Team, оценил его сильные стороны в программе Deep Waters. Подробности его комментария приводит MMA Junkie.

«У Мовсара невероятная выносливость. Даже когда соперники поднимаются, им не удается спокойно от него оторваться», — отметил Масвидаль.

UFC.UFC 333 Волкановски — Евлоев: дата, кард боев, все россияне — основная информация о турнире

По мнению бывшего претендента на титул UFC, Евлоев способен многократно проводить попытки перевода и сохранять физическое давление на протяжении всего боя. Масвидаль признал, что симпатизирует россиянину как партнеру по тренировкам. Он также рассказал о прогрессе Евлоева в ударной технике и работе в клинче.

Евлоев встретится с Волкановски 24 октября в Абу-Даби. Россиянин идет без поражений в профессиональной карьере — 20 побед в 20 поединках. Чемпион Волкановски имеет рекорд 28 побед и четыре поражения. Бой возглавит UFC 333.

В главном карде UFC 333 24 октября 2026 года запланированы пять поединков. Турнир пройдет в Абу-Даби на Etihad Arena, начало основного карда — 21.00 мск. Волкановски и Евлоев будут бороться за пояс полулегкого дивизиона, Петр Ян и Мераб Двалишвили — за титул в легчайшем весе. Остальная часть основного карда включает бои Александр Волков — Ризван Куниев, Лонэ Кавана — Рамазан Темиров и Аарон Пико — Лосене Кейта.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Волкановски
Мовсар Евлоев
Хорхе Масвидаль
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Волкановски допустил скорое завершение карьеры: «Еще десять боев проводить не хочу»
Пример для всех: Литву лишили этапа КМ по пятиборью из-за отказа пускать россиян
Мнение западной общественности теперь МОК не волнует. Что произошло после того, как Литву лишили Кубка мира из-за русофобии
Популярное видео
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер Евлоева Алвес заявил о смене поколений перед боем с Волкановски

Евлоев объяснил, почему победы решениями судей не мешают ему выступать за титул UFC
Новости
RSS RSS
Все новости