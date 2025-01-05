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Сегодня, 08:00

Тренер по ММА Кияшко — о бое Махачева и Царукяна: «Арман будет совсем другим»

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Известный тренер по ММА и кикбоксингу Тарас Кияшко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Все будет зависеть от готовности соперников. У Царукяна большие амбиции. Он сделал выводы о прошедшем бое и будет очень серьезно готов и силен, создаст конкуренцию. Уверен, Махачев тоже готовится. Бой будет интересный, но предсказать, кто выиграет в этот раз, затрудняюсь. Если тогда я отдал стопроцентное предпочтение Махачеву, то сейчас у меня большие вопросы. Ислам силен, опытен, прошел большое количество защит и добавляет их в каждом бое. Что касается Царукяна, в предстоящем поединке он будет совсем другим, я уверен», — сказал Кияшко для «СЭ».

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) возглавит турнир UFC 311 в США (Инглвуд) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Вероника Ольшукова

Арман Царукян
Ислам Махачев
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