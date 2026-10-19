Тренер Евлоева Алвес заявил о смене поколений перед боем с Волкановски

Тиаго Алвес, работающий с российским бойцом Мовсаром Евлоевым в American Top Team, поделился ожиданиями от титульного поединка с Александром Волкановски.

Бывший претендент на пояс UFC оценил уровень австралийского чемпиона и подготовку своего подопечного. Комментарий прозвучал в официальном выпуске UFC Countdown, посвященном турниру UFC 333.

«Мовсар покажет новое поколение ММА, смену лидеров. Настало его время», — сказал Алвес.

Тренер подчеркнул, что Волкановски умеет работать и в стойке, и в борьбе, поэтому команда Евлоева готовится ко всем вариантам развития поединка. В то же время Алвес рассчитывает, что россиянин сможет навязать чемпиону свой темп и физическое давление.

Евлоев проведет первый титульный бой в UFC 24 октября в Абу-Даби. Россиянин еще не проигрывал в профессиональных ММА, его рекорд составляет 20-0. Волкановски, которому 38 лет, владеет поясом полулегкого дивизиона. Их встреча возглавит UFC 333.

Титульная встреча Евлоева с Волкановски станет главным событием UFC 333 в Абу-Даби. Поединки пройдут 24 октября 2026 года на Etihad Arena. В главном карде российские болельщики также увидят защиту пояса Петра Яна в третьем бою с Мерабом Двалишвили и встречу двух тяжеловесов из России — Александра Волкова и Ризвана Куниева. Еще две пары — Лонэ Кавана и Рамазан Темиров, Аарон Пико и Лосене Кейта. Начало основного карда — 21.00 мск.