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Сегодня, 12:00

Монсон — о бое Махачева и Царукяна: «Мне нравится стиль Ислама. Но Арман окажет сопротивление»

Константин Белов
Корреспондент
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Боец ММА Джефф Монсон в интервью «СЭ» прокомментировал предстоящий бой между россиянином Исламом Махачевым и российско-армянским бойцом Арманом Царукяном.

«Для меня фаворит — Махачев. У него большой опыт в таких серьезных боях, когда решается судьба титула, пояса. Мне нравится стиль и качества Ислама, у него отличный тренерский штаб. При этом отмечу, что этот бой будет очень тяжелым для Махачева. Царукян окажет серьезное сопротивление», — сказал Монсон «СЭ».

Титульный бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) станет главным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января по московскому времени. В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

В соглавном событии вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) встретится с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили (18-4).

Арман Царукян
Ислам Махачев
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