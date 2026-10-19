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Двалишвили рассказал, как подсказки угла помешали ему в реванше с Яном

Двалишвили рассказал, как подсказки угла помешали ему в реванше с Яном

Игнат Апурин
Мераб Двалишвили.
Фото Getty Images

Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили назвал одну из причин проблем в декабрьском бою с Петром Яном.

Грузинский боец признался, что во время реванша получил от своей команды совет, к которому не был готов. Об этом он рассказал в видео UFC Countdown перед третьим поединком с россиянином.

«Мне советовали атаковать корпус, но мы вообще не отрабатывали этого на тренировках», — сказал Двалишвили.

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По словам претендента, такая подсказка только добавила неуверенности по ходу встречи. К очередному бою он внес изменения в подготовку и привлек к работе дополнительного тренера по ММА. Двалишвили не стал раскрывать тактические детали, которые намерен использовать против Яна.

В декабре 2025 года россиянин победил Двалишвили единогласным решением судей на UFC 323 и завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе. Третий бой состоится 24 октября в Абу-Даби на UFC 333. В первом поединке, прошедшем в 2023 году, верх одержал Двалишвили.

Третья встреча Яна и Двалишвили станет одним из двух титульных поединков UFC 333. Турнир состоится 24 октября 2026 года на Etihad Arena в Абу-Даби, начало главного карда — в 21.00 мск. Вечер возглавят Александр Волкановски и Мовсар Евлоев, которые разыграют пояс полулегкого веса. До чемпионских боев в октагон выйдут тяжеловесы Александр Волков и Ризван Куниев, представители наилегчайшего веса Лонэ Кавана и Рамазан Темиров, а также Аарон Пико и Лосене Кейта.

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