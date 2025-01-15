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Сегодня, 18:00

«Будем подсказывать Арману на армянском, чтобы Ислам и Хабиб ничего не поняли». Интервью тренера Царукяна перед боем с Махачевым

Тренер Царукяна рассказал о плане на бой с Махачевым
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Маркос ДаМатта, Арман Царукян, Элвис Шахбазян и Сергей Богдан
Маркос ДаМатта, Арман Царукян, Элвис Шахбазян и Сергей Богдан.
Фото соцсети
Самый громкий бой-2025 российских ММА состоится уже в эти выходные.

В ночь с 18 на 19 января по московскому времени в Инглвуде (США) состоится номерной турнир UFC 311, в котором сразу два российских бойца проведут титульные поединки. В соглавном бою вечера Умар Нурмагомедов (18-0) встретится с чемпионом в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4). А в главном поединке сразятся Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3).

Махачев семь раз побеждал болевыми и удушающими приемами в UFC. Задача Царукяна — нейтрализовать грэпплинг Ислама и атаковать в партере самому. Тем более в их первом бою — в апреле 2019-го — Арман достойно боролся, даже попробовал сделать кимуру. Над грэпплингом Царукян работает с бразильским тренером Маркосом ДаМаттой, больше известным по прозвищу Паррумпа. Он тренирует во Флориде — в знаменитом зале American Top Team (ATT). На днях мы записали с Паррумпой большое интервью — о предстоящем бое и не только.

— Именно после боя с Исламом Арман приехал в American Top Team, и мы с ним стали работать, — отметил ДаМатта. — Мы вместе уже 10 боев. И мы вместе с Арманом не проигрывали — я не считаю, что он проиграл Гамроту. Все знают, что Арман тогда победил. Определенно Ислам и Арман — лучшие борцы дивизиона, самые классные бойцы. Чарльз Оливейра тоже классный боец, но у него нет такой борьбы.

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«У Махачева нет слабых мест. Они с Арманом похожи»

— Какие слабые стороны видите у Махачева?

— Я не вижу у него слабых сторон. Не вижу чего-то, чего бы у него не было. Единственная вещь, которая у Ислама немного отстает, — это его выносливость. Он устает. Устал в бою с Дастином Порье. Но в техническом плане Махачев очень развит: хорошая стойка, невероятная борьба, самбо, великолепное джиу-джитсу, великолепные финиши. Он большой парень. Нет у него никаких минусов, никаких слабых сторон.

Но в то же время они с Арманом похожи. У Армана тоже нет слабых сторон. В их первом бою у него были некоторые пробелы в джиу-джитсу. Может быть, поэтому он и вышел на меня. Мы много работали над его джиу-джитсу, он развивался и в итоге заслужил то, что этот бой сейчас настолько ожидаем.

— Было ли тяжело найти бойца, который копировал бы стиль Махачева, — левшу с борьбой высокого уровня?

— Многие ребята помогали. Один из них — Адриано Мартинс, ударник высокого класса, левша, большой, высокий, как и Ислам. Он много работал с Арманом. Еще Дастин Порье, хороший борец Грант Доусон. Эдуард Вартанян, который присоединился к нашему лагерю. Он потрясающий. Отличная ударка, отличное самбо, борьба, джиу-джитсу. Мы провели очень хороший лагерь, специально пригласили больших ребят помочь Арману.

— Арман тренировался с Адриано Мартинсом, который нанес Махачеву единственное поражение в карьере. В этом же не было цели триггернуть Ислама?

— Нет-нет. Я вообще не хотел, чтобы это фото оказалась в соцсетях. Я как тренер не люблю показывать, что происходит в лагере, не хочу давать соперникам даже чуточку информации. Это Адриано захотел сфотографироваться и опубликовать, а потом уже люди стали репостить фото. Не было цели провоцировать Ислама, его кемп, его тренеров — ничего такого. Просто Адриано был в очень хорошей форме, он был готов помочь. Он и сам готовился к бою, который должен был состояться в Москве 27 декабря, но сорвался. Так все идеально совпало — Арман был в лагере, Адриано тоже, и я попросил его присоединиться, а он с радостью согласился. Он наш хороший друг.

Боец ММА Ислам Махачев
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

«Ислам всегда одинаково реагирует, когда его переводят, когда он оказывается внизу»

— Одноклубник Махачева Гаджи Рабаданов считает, что Ислам финиширует Армана в стойке в 3-4-м раунде. А какой вы видите победу Армана? В стойке, сабмишеном, решением судей?

— Конечно, любой из команды Махачева уверен, что Ислам хорош везде, что он может побить Армана везде — в стойке, в джиу-джитсу и так далее. Я это понимаю. Я же считаю, что Арман может финишировать Ислама в стойке. Арман сейчас очень опасен. Ислам первым попробует сделать тейкдаун, я в этом уверен на сто процентов. Он первым постарается перевести бой на землю. Так что мы готовим парочку вещей, чтобы контрить эту стратегию. У Ислама есть потенциал финишировать Армана и в стойке, и на земле. Также я считаю, что и у Армана есть потенциал как финишировать Ислама, так и победить решением. Многие спрашивают у меня: «Эй, Паррумпа, какая тактика? Хотя бы немного раскройте ее». Я отвечаю: «Нет, я раскрою вам полную стратегию на бой. Стратегия на этот бой — быть совершенным во всех аспектах».

— С точки зрения бокса и кикбоксинга кто больше эволюционировал с момента их первого боя?

— Считаю, что оба. Бокс Армана стал намного лучше — настолько же, насколько и кикбоксинг Ислама с помощью Хавьера Мендеса и ребят из Дагестана. Мы знаем, насколько хороши дагестанцы. Но вижу, как растет Арман. Повторю: я с ним на протяжении всех его боев после его первого поединка с Исламом. Бокс Армана очень хорош, а его кики всегда были отменны. Так что они оба подросли. Эволюция Армана произошла по большей части в джиу-джитсу и боксе. Он всегда был хорошим борцом, у него всегда были хорошие кики, а вот в боксе и джиу-джитсу он сильно подрос.

Умар Нурмагомедов, Хавьер Мендес и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов. «Хабиб уверен в парнях. Сейчас он рад. Но в день турнира будет нервничать». Хавьер Мендес — о боях Махачева и Умара

— Арман очень гибкий. Он удивляет вас своей гибкостью? И как гибкость помогает в БЖЖ?

— Нет, не удивляет. Он всегда был пластичен — еще когда... извините... еще когда играл в хоккей. Он занимался тхэквондо. Меня это не удивляет. Это сильно помогает, чтобы проводить сабмишены, чтобы избегать травм и чтобы наносить удары ногами.

— Как вам удушение Д'Арсе от Ислама в бою с Порье? Он провел нетипичный тейкдаун, затем набросился и задушил. Разбирали ли вы этот прием?

— Невероятно, просто невероятно. Это удушение великолепно тем, как он умело его провернул. Он не позволил Дастину освободить ноги, как он перешел в халфгард... Все было прекрасно.

— Если Арман переведет Ислама, с какой позиции ему будет легче нанести ущерб, набрать время контроля? Сможет ли он пройти в гард и начать разбивать локтями, например?

— Допускаю это. Если Арман окажется сверху, то у нас есть план, которому он будет следовать. Ислам всегда одинаково реагирует, когда его переводят, когда он оказывается внизу. Так что мы этим воспользуемся и реализуем свою стратегию.

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Уважаю Хабиба. Но считаю, что Тибау победил его»

— Давал ли Глейсон Тибау советы? Все-таки он дрался и с Хабибом, и с Исламом.

— Нет-нет. С Тибау был скоротечный бой. Он выходил на бой после двухлетнего простоя из-за дисквалификации. Я не хотел этого боя, но он решил, что должен его принять, и этот бой случился. Ислам — молодец, что поймал Тибау левой после того, как тот выбросил кик. Снимаю шляпу перед ним. Но! Я по-прежнему считаю, и не только я, и я это говорю с большим уважением, потому что уважаю Хабиба как человека... но Тибау победил Хабиба.

— Вы любите использовать русские слова, когда секундируете ваших ребят. Но Махачев и Хабиб говорят по-русски. Как быть?

— Говорить на армянском. (Улыбается.)

— Вы знаете армянские слова?

— Я учу! (Улыбается.)

— Вы шутите?

— В нашем углу будет армянский тренер. Если бойцы окажутся близко к нам, то мы, конечно, будет подсказывать по-английски. А если мы захотим дать Арману подсказку, которую Ислам бы не понял, то тренер даст ее на армянском. И я знаю, что Хабиб и остальные дагестанцы будут подсказывать Исламу на дагестанском, а не на русском. Так что у нас должна быть такая же стратегия.

— Они из разных дагестанских народов, у них разные языки.

— Верно. Но когда Усман дрался против Шаблия, они подсказывали ему на своем.

— На аварском?

— Да, на аварском.

Арман Царукян. «Махачева можно нокаутировать. Он робот, что ли?» Интервью тренера Царукяна по боксу

«Очень хочу в Дагестан и Казахстан»

— Съездили ли вы на свадьбу Магомеда Умалатова, как планировали?

— К сожалению, не получилось. Многие мои ребята готовились к боям. Пантожа готовился к защите титула, Арман начал лагерь. Поэтому я не смог.

Я обещал, но случилось как случилось. Так бывает, когда назначают громкие бои. Я все еще хочу в Дагестан, в Махачкалу, потому что оттуда много моих ребят. Первый российский боец, с которым я работал, — Рашид Магомедов. Это мой хороший друг, брат. Он мой первый россиянин. Затем — Магомед Магомедкеримов, Омари Ахмедов. Все они хотят, чтобы я приехал в Махачкалу, и я очень сильно этого хочу. Каждый год себе говорю: «В следующем году туда поеду, в следующем году». Но я очень сильно занят. И рад, и счастлив, что я занят, потому что бойцам нравится, как я их тренирую, обучаю. И я обещал, что, как только у меня будет свободное время, приеду в Махачкалу и в Алматы — в Казахстан.

— У вас тренируются бойцы разных национальностей, они дарят вам разные подарки. Можете рассказать о самом памятном?

— У меня есть (показывает татарскую тюбетейку) от Рината Фахретдинова — из Татарстана. Есть у меня и подарок из Казахстана — от Сергея Морозова и Жалгаса Жумагулова. Но он сейчас в зале. Также есть национальная одежда от Нурбека Карабалы. Всегда говорил, что мне безумно нравится работать с россиянами, казахами, армянами — со всеми ребятами из этой части Земли. Они очень хорошо относятся ко мне. Не знаю почему, но они сильно любят меня. Может быть, из-за того, что я жесткий тренер — как российские тренеры. Кричу, настаиваю на том, что делать надо правильно. У меня тренировались ребята отовсюду: Ринат и Александр Шаблий из России, Арман из Армении, ребята из Дагестана — Умалатов, Керимов, Ахмедов, Рашид, Мовсар Евлоев из Ингушетии, Сергей и Жалгас из Казахстана — они мои хорошие друзья. Я по ним сильно скучаю каждый день, потому что они отличные парни. Благодаря им я получил большую фан-базу, получаю много сообщений с поддержкой.

Тренер ММА Маркос ДаМатта
Маркос ДаМатта.
Фото Global Look Press

«Чтобы стать чемпионом ADCC совсем не обязательно принимать допинг»

— Гордон Райан, Пабло Попович, все эти чемпионы ADCC выглядят как монстры-бодибилдеры. Например, Гордон признался, что использует стероиды, чтобы быть лучшей версией себя. Возможно ли стать чемпионом ADCC чистым, не используя какие-либо препараты?

— Возможно. Например, Марсело Гарсия выигрывал ADCC парочку раз без допинга, как и Лео Виейра, братья Мендес. Есть много ребят, которые, как я знаю, не применяют допинг. Так что, конечно, это возможно.

— Ваш боец Ренато Мойкано помешан на биткоинах и даже хочет шорты UFC с раскраской биткоином. Он случайно не платит вам гонорар биткоином? Приняли бы вы оплату в такой форме?

— Он предлагал! После своего последнего боя он сказал, что сделает мне подарок в биткоинах, но я оказался настолько глупым, что сказал ему: «Нет, нет, нет, лучше дай мне нормальные деньги». В тот день, когда он сделал мне это предложение, биткоин стоил 72 тысячи долларов, а через три месяца — уже 105! Вот такой я глупец!

Арман Царукян и&nbsp;Адриано Мартинс. «Ислам бы никогда меня не финишировал!» Интервью бразильца, который нокаутировал Махачева, а теперь помогает Царукяну

— В следующий раз возьмете биткоионами, да?

— Да. Он сказал мне: «Я же говорил!»

— Как вы решаете, заслуживает ли человек с коричневым поясом в БЖЖ — черного?

— Есть несколько факторов, определяющих, заслуживает ли боец черного пояса. В моем случае, если ты не тренируешься в ги, ты не получишь черный пояс. Потому что он тебе не нужен. Ты можешь быть хорош, но если ты хочешь пояс, то тренируйся в ги. Если у тебя коричневый пояс и ты бьешь других обладателей коричневых поясов, а иногда даже черных, значит, пришло время рассмотреть тебя на получение. Или же если ты побеждаешь на важных соревнованиях — тогда ты заслуживаешь. Или же ты в возрасте, но ты все пашешь в зале, — это тоже причина. Факторов много. Но самое главное — быть хорошим человеком. Мне не хочется давать черный пояс людям, которые не являются хорошими, понимаешь? Они же будут представлять мое имя, мой зал. Если ты подонок или плохой человек, то я не буду вручать тебе черный пояс.

Боец ММА Аманда Нуньес
Аманда Нуньес.
Фото Global Look Press

«Аманда Нуньес била в спаррингах мужчин. Она очень сильная физически, не слабее Пантожи»

— Вы много работали с Амандой Нуньес.

— Нет-нет. Работал с ней вначале, когда она только появилась в American Top Team, но потом она больше работала с Майком Брауном, а я лишь помогал ей с джиу-джитсу.

— В плане физической силы сравнима ли она с топовыми бойцами наилегчайшего веса, например как Алешандре Пантожа?

— Да.

— Или же она слабее?

— Нет, она тяжелее Пантожи. Она весит примерно 75 килограммов, а Пантожа — не больше 66. Физически она была очень сильной. Не знаю, как сейчас.

— Как вы замечали эту физическую силу?

— Я видел, как она била пацанов на тренировках.

— В спаррингах?

— Спарринги, джиу-джитсу, борьба. Видел тренировки, где она побеждала некоторых ребят. Не всех, но некоторых.

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

«Если и есть в мире человек, который может победить Топурию в полулегком весе, это Мовсар Евлоев»

— Каким вы видите бой Илии Топурии и Мовсара Евлоева, если он состоится?

— Не знаю. Топурия сейчас реально... Он на своем пике, опасный боец. У него хорошая ударка, хорошее джиу-джитсу, хорошие тейкдауны. Но если и есть в мире человек, который смог бы победить его в полулегком весе, это Мовсар.

— Бой Евлоева и Стерлинга стал соперничеством в том, кто кого переборет и больше раз заберет спину. Вы могли бы объяснить, за счет чего Мовсар переламывал в партере и всегда выигрывал позицию и забирал спину?

— Мовсар — хороший скрэмблер. Его тяжело удержать внизу. Он хорошо понимает, в каких позициях ему не следует находиться. У него хорошая борцовская база, он силен физически. И он очень умен. Бой был равным до последних полутора минут третьего раунда. Стерлинг победил в первом раунде, Мовсар забрал второй, и вот третий раунд забирал Стерлинг, с небольшим преимуществом, но за последние полторы минуты Мовсар занял доминирующую позицию, был агрессивен, активен и справедливо забрал бой. В эти полторы минуты он показал, что у него хороший функционал, есть и сила, и интеллект.

— Сможет ли Евлоев провернуть то же самое в бою против Топурии — забрать спину и удерживать, как он это делал против Аллена, Стерлинга?

— Все возможно. Проблема состоит в том, как ты к этому подберешься. Как он проведет тейкдаун, каким образом он окажется у него за спиной? Сделать-то он сделает, но бой с Топурией — тяжелейший из всех возможных.

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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