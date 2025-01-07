Рабаданов: «Махачев победит Царукяна в стойке в 3-м или 4-м раунде»

Чемпион Гран-при PFL в легком весе Гаджи Рабаданов в интервью «СЭ» дал прогноз на реванш между Исламом Махачевым (26-1) и Арманом Царукяном (22-3).

«Ислам в отличной форме. Все идет по плану, ребята говорят, что он в лучшей форме. Думаю, преимущество Ислама будет гораздо ощутимее, чем в их первом бою. Он умеет находить ключи к людям, и все те упущения, которые были в первом бою, окажутся недоразумениями. Надеюсь и верю, что Ислам финиширует. Бой не дойдет до 5-го раунда, закончится в середине боя, в 3-м или 4-м раунде», — сказал Рабаданов «СЭ».

Россиянин Махачев и боец российско-армянского происхождения Царукян возглавят турнир UFC 311, который пройдет в ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США). В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

В со-главном событии UFC 311 россиянин Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.