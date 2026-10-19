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Евлоев считает, что Волкановски сможет встретиться с Гейджи даже после поражения на UFC 333

Евлоев считает, что Волкановски сможет встретиться с Гейджи даже после поражения на UFC 333

Игнат Апурин

Российский боец Мовсар Евлоев прокомментировал идею чемпиона UFC Александра Волкановски провести поединок с Джастином Гейджи.

Волкановски говорил о желании встретиться с обладателем титула в легком весе. По мнению Евлоева, такое противостояние возможно, даже если австралиец потеряет пояс полулегкого дивизиона 24 октября. Его слова приводит MMA Sucka со ссылкой на беседу с MMA Junkie.

«Думаю, он получит этот бой, если захочет, даже после поражения от меня», — заявил Евлоев.

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Россиянин также отметил, что Волкановски заслужил возможность провести крупный поединок благодаря своим достижениям. При этом он уверен в собственной победе и считает преждевременными планы чемпиона на следующий бой, если тот рассчитывает сначала выиграть у Евлоева.

Поединок Волкановски — Евлоев станет главным событием UFC 333 24 октября в Абу-Даби. Австралиец защищает пояс полулегкого веса. Двукратный чемпион Волкановски ранее дважды пытался завоевать титул в легком дивизионе, но оба раза уступил Исламу Махачеву.

Возможный бой с Гейджи не входит в программу UFC 333: 24 октября 2026 года на Etihad Arena в Абу-Даби Волкановски предстоит защита титула против Евлоева. Соглавным событием турнира станет третья встреча чемпиона легчайшего веса Петра Яна с Мерабом Двалишвили. В основном карде также выступят Александр Волков и Ризван Куниев, Лонэ Кавана и Рамазан Темиров, Аарон Пико и Лосене Кейта. Время начала главного карда — 21.00 мск.

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