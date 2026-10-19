UFC 333: полное расписание турнира

Турнир UFC 333 пройдет в субботу, 24 октября 2026 года, на арене Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ). Организаторы подтвердили время начала всех трех блоков соревнований — ранних прелимов, предварительного и основного карда.

«СЭ» публикует расписание UFC 333. Все время — московское.

Расписание UFC 333 на 24 октября

17.00 Ранние предварительные бои (Early Prelims) 19.00 Предварительный кард (Prelims) 21.00 Основной кард (Main Card)

Ранние прелимы начнутся в 18.00 по времени Абу-Даби, предварительная программа — в 20.00, а основной кард — в 22.00 по местному времени.

Главное событие UFC 333 — титульный бой в полулегком весе между Александром Волкановски и Мовсаром Евлоевым. Соглавным поединком станет встреча чемпиона легчайшего веса Петра Яна с Мерабом Двалишвили.

Оба титульных боя состоятся в рамках основного карда, который начнется в 21.00 мск. Точное время выхода участников в октагон не объявлено. Оно зависит от продолжительности предыдущих встреч.

Где смотреть UFC 333

В России трансляция ряда боев прелимов и главного карда пройдет на телеканале «Матч! Боец», онлайн-платформе UFC Fight Pass и сайте matchtv.ru. Трансляция также пройдет на федеральном канале «Матч ТВ» с ретрансляцией на «Кинопоиске» и «Okko Спорт».

Следить за результатами всех боев можно в матч-центре ММА «СЭ».

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