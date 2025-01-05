Туменов считает Махачева фаворитом в поединке с Царукяном

Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов (24-4) в интервью «СЭ» прокомментировал предстоящий бой между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Для меня фаворит — Махачев. После первого поединка они оба улучшили свои навыки, но на ударной технике и в стойке Ислам чуть лучше. Что касается борьбы, Арману будет тяжело удивить Ислама. Царукян тоже очень сильный, один из лучших бойцов, у него есть навыки, чтобы выиграть, но фаворитом для себя чувствую Ислама», — сказал Туменов «СЭ».

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) пройдет на турнире UFC 311 в США (Инглвуд) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который был в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Вероника Ольшукова