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Сегодня, 23:06

Стерлинг считает, что Царукян способен совершить апсет в бою с Махачевым

Алина Савинова
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг отметил, что российско-армянский боец Арман Царукян может одержать победу над действующим обладателем титула UFC в легком весе Исламом Махачевым в реванше.

Спортсмены проведут поединок в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 311.

«У Царукяна очень большой потенциал для того, чтобы совершить апсет в бою с Махачевым. И это я могу сказать лишь на основании того, что мы увидели в его первом бою с Исламом, хотя тогда ему было лишь 22 года», — цитирует Стерлинга портал MMA News.

В первом бою, который состоялся в 2019 году, Махачев победил Царукяна единогласным решением судей.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)
UFC 311
Алджамейн Стерлинг
Арман Царукян
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