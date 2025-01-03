Стерлинг считает, что Царукян способен совершить апсет в бою с Махачевым

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг отметил, что российско-армянский боец Арман Царукян может одержать победу над действующим обладателем титула UFC в легком весе Исламом Махачевым в реванше.

Спортсмены проведут поединок в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 311.

«У Царукяна очень большой потенциал для того, чтобы совершить апсет в бою с Махачевым. И это я могу сказать лишь на основании того, что мы увидели в его первом бою с Исламом, хотя тогда ему было лишь 22 года», — цитирует Стерлинга портал MMA News.

В первом бою, который состоялся в 2019 году, Махачев победил Царукяна единогласным решением судей.