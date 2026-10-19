Евлоев объяснил, почему победы решениями судей не мешают ему выступать за титул UFC

Непобежденный российский боец Мовсар Евлоев ответил на критику своего стиля перед первым чемпионским поединком в UFC.

Евлоев выиграл все десять боев в организации решениями судей, однако считает, что результат и качество выступления важнее обязательного нокаута или приема. Такую позицию он изложил в беседе с MMA Fighting.

«Показывать хороший бой тоже важно», — заявил Евлоев.

Россиянин обратил внимание, что сохраняет место в сильнейшей лиге и получил титульный поединок, хотя в UFC еще ни разу не побеждал досрочно. По его словам, у разных зрителей разные ожидания от боев, а качественная борцовская работа также имеет свою аудиторию.

Евлоев дебютировал в UFC в 2019 году. Его профессиональный рекорд — 20 побед без поражений. 24 октября в Абу-Даби он встретится с чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски в главном событии UFC 333.

Соперником Евлоева в главном бою UFC 333 станет действующий чемпион полулегкого веса Александр Волкановски. Турнир пройдет 24 октября 2026 года на Etihad Arena в Абу-Даби. В главном карде, старт которого намечен на 21.00 мск, есть еще один чемпионский поединок: Петр Ян — Мераб Двалишвили. Кроме них, в этой части вечера встретятся Александр Волков и Ризван Куниев, Лонэ Кавана и Рамазан Темиров, Аарон Пико и Лосене Кейта.