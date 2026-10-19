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Евлоев объяснил, почему победы решениями судей не мешают ему выступать за титул UFC

Евлоев объяснил, почему победы решениями судей не мешают ему выступать за титул UFC

Игнат Апурин

Непобежденный российский боец Мовсар Евлоев ответил на критику своего стиля перед первым чемпионским поединком в UFC.

Евлоев выиграл все десять боев в организации решениями судей, однако считает, что результат и качество выступления важнее обязательного нокаута или приема. Такую позицию он изложил в беседе с MMA Fighting.

«Показывать хороший бой тоже важно», — заявил Евлоев.

UFC.UFC 333 Волкановски — Евлоев: дата, кард боев, все россияне — основная информация о турнире

Россиянин обратил внимание, что сохраняет место в сильнейшей лиге и получил титульный поединок, хотя в UFC еще ни разу не побеждал досрочно. По его словам, у разных зрителей разные ожидания от боев, а качественная борцовская работа также имеет свою аудиторию.

Евлоев дебютировал в UFC в 2019 году. Его профессиональный рекорд — 20 побед без поражений. 24 октября в Абу-Даби он встретится с чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски в главном событии UFC 333.

Соперником Евлоева в главном бою UFC 333 станет действующий чемпион полулегкого веса Александр Волкановски. Турнир пройдет 24 октября 2026 года на Etihad Arena в Абу-Даби. В главном карде, старт которого намечен на 21.00 мск, есть еще один чемпионский поединок: Петр Ян — Мераб Двалишвили. Кроме них, в этой части вечера встретятся Александр Волков и Ризван Куниев, Лонэ Кавана и Рамазан Темиров, Аарон Пико и Лосене Кейта.

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