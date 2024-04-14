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Холлоуэй выдал безумный нокаут на UFC 300! Макс вырубил Гейджи за секунду до конца боя

Холлоуэй нокаутировал Гейджи на UFC 300
Отдел единоборств «СЭ»
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Макс Холлоуэй.
Фото USA Today Sports
Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй.
Фото USA Today Sports
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Гаваец вошел в историю.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 300, в главном событии которого Алекс Перейра провел титульный поединок в полутяжелом дивизионе против Джамала Хилла. А в третьем по значимости бое Джастин Гейджи и Макс Холлоуэй определили обладателя пояса BMF.

Гейджи завоевал этот титул в июле 2023 года, когда вырубил Дастина Порье хай-киком во втором раунде. Джастин взял реванш за поражение пятилетней давности, а награждал его бывший и первый в истории обладатель символического титула Хорхе Масвидаль. На UFC 300 Гейджи провел первую в истории защиту пояса BMF, а в соперники ему подобрали полулегковеса Макса Холлоуэя, который ради такого поднялся в легкий дивизион.

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Холлоуэй в 66 кг шел на серии из трех побед, но этот винстрик не гарантировал ему титульный поединок, потому что он проиграл недавнему чемпиону Алексу Волкановски целых три раза, а окончание трилогии получилось совсем разгромным. Макс поднялся в весе без особых титульных амбиций, но ради яркого поединка, тем более Дана Уайт пообещал шестикратное увеличение бонусов: вместо 50 тысяч долларов в этот вечер платили 300 тысяч.

Поединок Гейджи и Холлоуэя проходил по довольно очевидному сценарию. Бойцы нащупывали дистанцию, но больше урона получал Гейджи. Сначала Холлоуэй сломал Джастину нос, а затем попал пальцем в глаз. Гейджи после паузы продолжил поединок, но было очевидно, что сделал он это уже на характере. Позже Холлоуэй снова попал сопернику в глаз — во второй, но Джастин снова продолжил бой.

Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй.
Фото USA Today Sports

Макс переигрывал Джастина по очкам, но поединок смотрелся довольно спокойно — точно ниже ожиданий. Он вряд ли соответствовал тому статусу, который ему присвоили, то есть говорить о титуле самого крутого засранца тут было тяжело. Однако к четвертому раунду Гейджи разогнался и даже отправил Холлоуэя в нокдаун — возможно, первый в карьере.

Казалось, у Джастина еще есть шанс переломить ход боя, но время шло, бой близился к завершению, а Холлоуэй все равно был ближе к победе по очкам. От финиша оба были довольно далеки, а дополнительные 300 тысяч хочется всем: видимо, поэтому на последних секундах поединка соперники пошли в открытую рубку. Победителем из нее вышел Холлоуэй: правым боковым он отправил Гейджи в глухой нокаут за одну секунду до сирены.

Холлоуэй повторил рекорд Яира Родригеса, который вырубил Корейского Зомби локтем с разворота на той же временной отметке, но важнее тот факт, что риск Макса оправдался: его точно наградят шестикратным бонусом, а поединок несомненно войдет в историю UFC — и неважно, что по содержанию это был не лучший бой ни Холлоуэя, ни Гейджи.

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