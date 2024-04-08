Волкановски дал прогноз на бой Гейджи и Холлоуэя на UFC 300

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) поставил на победу экс-чемпиона полулегкого дивизиона Макса Холлоуэя (24-7) в бою со вторым номером рейтинга в легком дивизионе Джастином Гейджи (25-4).

«Что за бой! Трудно выбрать победителя, но трудно ставить против Макса Холлоуэя. Макс Холлоуэй — аутсайдер, многие видят его проигравшим. Я думаю, это просто потому, что он выходит против такого мощного парня, как Джастин Гейджи, что вполне справедливо. Но не забывайте о подбородке Макса Холлоуэя. Многие, включая меня, пытались его пробить, но удастся ли это Джастину Гейджи? Хороший вопрос. Я склоняюсь к победе Джастина Гейджи, хотя в поздних раундах Макс так хорош... Или же я должен поддержать Макса Холлоуэя? Ладно, я скажу, что мой выбор — Макс Холлоуэй», — сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

Гейджи и Холлоуэй подерутся за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.