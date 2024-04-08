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UFC 300: дата турнира и где смотреть все бои в прямом эфире

Юбилейный турнир UFC 300 состоится 14 апреля 2024 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Алекс Перейра.
Фото Global Look Press

Юбилейный турнир UFC 300 состоится в ночь с 13 на 14 апреля. Вечер ММА пройдет на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США). В главном событии ивента состоится поединок Алекс Перейра — Джамал Хилл. В соглавном событии вечера в октагон выйдут Чжан Вэйли и Янь Сяонань.

Трансляцию турнира в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за поединками можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Планировалось, что на UFC 300 состоится бой между миллиардерами Марком Цукербергом и Илоном Маском. Однако они не смогли договориться между собой.

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Алекс Перейра
Джамал Хилл
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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