Американец Дастин Порье проведет поединок с представителем Франции Бенуа Сен-Дени в со-главном бою турнира UFC 299 в ночь на 10 марта в Майами (штат Флорида, США) на территории спортивного комплекса «Kaseya Center». Начало боя запланировано примерно на 07.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию вечера смешанных единобороств. Видеотрансляция турнира UFC 299 пройдет бесплатно на канале «Матч ТВ» с 06.00 мск в телеэфире и на сайте matchtv.ru. С 02.20 стартует прямой эфир на телеканале «Матч Боец». Также все бои UFC 299 можно посмотреть по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

На счету 35-летнего Порье в профессиональном ММА — 29 побед, 8 поражений и один бой был признан несостоявшимся. У 28-летнего Сен-Дени — 13 побед, одно поражение и один поединок без результата.

Ознакомиться подробнее с полным кардом турнира можно на этой странице.

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