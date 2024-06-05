Ариэль Хельвани: «UFC узнают у бойцов, кто может заменить Макгрегора на UFC 303»

Инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что UFC готовят новый бой на UFC 303, однако ситуация с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) до сих пор не разрешена.

«На данный момент новостей нет. Мы все еще надеемся, что бой состоится. Я бы сказал, что оптимизм сохраняется. Но они [UFC] разослали письма [бойцам], чтобы узнать, кто сможет заменить его [Макгрегора] или провести новый бой в главном событии. Все еще в разработке, и еще есть время», — написал Хельвани в соцсети X.

Ранее была отменена пресс-конференция UFC 303 в Дублине, Ирландия. Также UFC скрыла с публичного доступа на YouTube бои Макгрегора.