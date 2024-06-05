Волкановски объяснил, почему Махачев, а не Джонс, лучший боец pound for pound

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) считает, что лучший боец вне зависимости от категории должен активно выступать.

«Джон Джонс, вероятно, величайший боец в истории. Но я считаю, что лучшим бойцом вне зависимости от категории должен быть боец, который активно выступает. Ислам дрался с высококлассными бойцами и победил, так что давайте отдадим ему должное. Я думаю, он лучший боец в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории», — сказал Волкановски в интервью Submission Radio.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.