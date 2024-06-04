Эдди Альварес назвал принципиальное различие между Хабибом и Махачевым

Экс-чемпион UFC и Bellator в легком весе Эдди Альварес (30-8) заявил, что действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев (26-1) больше рискует, в то время как экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) валил соперников на землю и выкачивал из них энергию.

«Ислам не Хабиб. Он не дерется, как Хабиб. Он больше рискует и полагается на то, чтобы финишировать ребят там, где Хабиб просто знал, что со временем ты не сможешь с ним справиться. Он выжимал из тебя стопроцентную энергию до нуля, а потом добивал. Ислам больше рискует, он идет на это. Он делает себя более уязвимым. Так что за ним немного интереснее наблюдать, но он более подвержен риску быть побежденным, чем Хабиб», — сказал Альварес в эфире The MMA Hour.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.