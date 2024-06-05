Петр Ян не планирует завершать карьеру в ближайшее время

Российский боец Петр Ян заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

«У меня есть желание, я хочу и могу конкурировать. Уже скучаю по боям. Если этого желания нет, то да — стоит уходить. Но я могу и хочу выступать. Мне один бой до титула. Нужно кого-то победить», — приводит ТАСС слова Яна.

Ян подтвердил, что может провести бой против соотечественника Умара Нурмагомедова.

Ян (17-5) в марте победил китайца Сун Ядуна единогласным решением судей. Позднее россиянин перенес операцию на колене. Всего на счету 31-летнего Яна 17 побед и 5 поражений в ММА.