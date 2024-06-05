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Хавьер Мендес: «Царукян — очень опасный для Махачева соперник»

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA и тренер действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1) Хавьер Мендес объяснил, почему первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) представляет угрозу для Махачева.

«Арман – очень опасный боец для нас, очень опасный. Он хорошо борется, он молод, а их первый бой [с Махачевым] был очень близким. Арман заслужил свое место, он получит свой шанс.

Но если Исламу дадут бой с [Леоном] Эдвардсом, это будет идеально, потому что это бой за наследие. Давай начистоту, что важнее для его наследия: защитить титул в легком весе или подраться за второй пояс в полусреднем? Очевидно, что второй вариант», – сказал Мендес в интервью Submission Radio.

В 2019 году Махачев выиграл у Царукяна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся на UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге. Царукян выходил на поединок на коротком уведомлении, и это был дебютный для него бой в UFC. При этом Махачев в преддверии боя болел. По итогам турнира оба бойца получили бонус в размере 50 тысяч долларов за «Бой вечера».

Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
ММА
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