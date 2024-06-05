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Сегодня, 09:07

Эдвардс — о бое с Махачевым: «Ему нужно защищать титул в своем весе»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-3) считает, что он и действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев (26-1) должны сперва защитить титул против претендентов в своем весе, прежде чем устраивать супербой.

«[Он только что провел] первую защиту против настоящего легковеса. Я чувствую, что ему нужно пройти еще несколько легковесов, прежде чем думать о переходе в более высокий вес. Это грандиозный бой. Чувствую, что сначала мне нужно поработать в своем дивизионе, а потом уже будут супербои», — сказал Эдвардс в интервью Sky Sports.

Эдвардс и Белал Мухаммад (23-3) подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Ислам Махачев
Леон Эдвардс
UFC
ММА
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