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Сегодня, 06:19

Джейк Пол намекнул, что между UFC и Конором есть разногласия

Давид Хачатрян
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Блогер и боксер Джейк Пол (9-1) написал в соцсети X, что он знает подробности относительно ситуации экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) и UFC.

«Люди продолжают спрашивать меня о Коноре Макгрегоре и UFC 303. Очевидно, что я много знаю об этом, но не собираюсь говорить об этом публично. Впервые, наверное, за всю мою жизнь у меня нет никаких комментариев по этому поводу. Это их мир, и, знаете, они злятся на меня каждый раз, когда я говорю об этом. Ну и хорошо, они разберутся», — написал Пол.

Ранее была отменена пресс-конференция UFC 303 в Дублине, Ирландия. Также UFC скрыла с публичного доступа на YouTube бои Макгрегора.

Джейк Пол
Конор Макгрегор
UFC
ММА
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