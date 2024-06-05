Джейк Пол намекнул, что между UFC и Конором есть разногласия

Блогер и боксер Джейк Пол (9-1) написал в соцсети X, что он знает подробности относительно ситуации экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) и UFC.

«Люди продолжают спрашивать меня о Коноре Макгрегоре и UFC 303. Очевидно, что я много знаю об этом, но не собираюсь говорить об этом публично. Впервые, наверное, за всю мою жизнь у меня нет никаких комментариев по этому поводу. Это их мир, и, знаете, они злятся на меня каждый раз, когда я говорю об этом. Ну и хорошо, они разберутся», — написал Пол.

Ранее была отменена пресс-конференция UFC 303 в Дублине, Ирландия. Также UFC скрыла с публичного доступа на YouTube бои Макгрегора.