Хабиб: «Люди хотят увидеть мое возвращение, но в этом нет смысла»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) признался, что не думает о возвращении в октагон.

«Прежде всего, я ушел из-за того, что так хотела моя мама. Насчет возвращения я не уверен. Мне кажется, что в этом нет смысла. Для меня нет смысла. Конечно, люди хотят это видеть. Люди хотят драмы, как в фильме с продолжением, но сейчас я сыт», — сказал Нурмагомедов в интервью на PBD Podcast.