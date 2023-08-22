Хабиб: «Люди хотят увидеть мое возвращение, но в этом нет смысла»
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) признался, что не думает о возвращении в октагон.
«Прежде всего, я ушел из-за того, что так хотела моя мама. Насчет возвращения я не уверен. Мне кажется, что в этом нет смысла. Для меня нет смысла. Конечно, люди хотят это видеть. Люди хотят драмы, как в фильме с продолжением, но сейчас я сыт», — сказал Нурмагомедов в интервью на PBD Podcast.
Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (24-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.
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