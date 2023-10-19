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19 октября, 22:00

Ислам Махачев — Алекс Волкановски: прогноз и результат боя на турнире UFC 294

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Ислам Махачев.
Фото Getty Images

Российский боец Ислам Махачев проведет бой на турнире UFC 294 за титул в легком весе в UFC против австралийца Алекса Волкановски 21 октября, в субботу. Их поединок начнется примерно в 23.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru покажет видеотрансляцию противостояния Махачев — Волкановски. Прямой эфир боев основного карда начнется с 21.00 мск. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера смешанных единоборств на своем сайте.

Экс-чемпион М-1 Шамиль Завуров оценил шансы Ислама Махачева в поединке с Александром Волкановски.

«У Ислама очень важный бой, мы все это понимаем. Наблюдать за своими сокомандниками, которые дерутся в клетке, намного сложнее, чем выступать самому. С ним остались тренера. В этот раз в Абу-Даби приехала очень большая команда. Во втором поединке между Махачевым и Волкановски я вижу лучший исход для Ислама, даже лучше, чем в первом поединке. В Австралии на Махачева сильно повлияли весогонка, климат и разница во времени. В этот раз Ислам очень хорошо подготовился. Уверен, что Волкановски и Махачев одинаковы по уровням. Надеюсь, в этот раз Ислам одержит досрочную победу», — цитирует Завурова MMA.Metaratings.ru.

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Джастин Гэтжи дал прогноз на бой-реванш между чемпионом UFC в легком весе россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

«Думаю, Ислам выполнит свою работу — вероятно, победит более убедительно. Посмотрим», — сказал Гэтжи «СЭ».

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.

Ислам Махачев
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