UFC on ESPN 56: Борщев проиграл Хуперу и другие результаты турнира

В «Enterprise Center» в Сент-Луисе, США, завершился турнир UFC on ESPN 56, в главном бою которого Деррик Льюис (28-12) победил Родриго Насцименто (11-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Тяжелый вес: Деррик Льюис (США) победил Родриго Насцименто (Бразилия) — TKO, 3-й раунд.

Средний вес: Хоакин Бакли (США) победил Нурсултона Рузибоева (Узбекистан) — Единогласное решение судей (30-27, 30-26, 29-27).

Полутяжелый вес: Карлос Алберг (Австралия) победил Алонсо Менифилда (США) — KO, 1-й раунд.

Легкий вес: Диего Феррейра (Бразилия) победил Матеуша Рембецкий (Польша) — TKO, 3-й раунд.

Полулегкий вес: Шон Вудсон (США) победил Алекса Касереса (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Тяжелый вес: Вальдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика) победил Робелиса Деспанье (Куба) — Единогласное решение судей (30-26, 30-27, 30-27).

Предварительные бои:

Легкий вес: Чейз Хупер (США) победил Вячеслава Борщева (Россия) — Сабмишн, 2-й раунд.

Легкий вес: Эстебан Рибович (Аргентина) победил Террэнса Маккини (США) — KO, 1-й раунд.

Минимальный вес: Табата Риччи (Бразилия) победила Тишу Торрес (США) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Полусредний вес: Трей Уотерс (США) победил Билли Гоффа (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Наилегчайший вес: Чарльз Джонсон (США) победил Джейка Хадли (Англия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Наилегчайший вес: Вероника Харди (Венесуэла) победила Джей Джей Олдрич (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).