Гаджиев — об оскорблениях Макгрегора в адрес Махачева: «Ислам может только улыбаться в ответ»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на жесткие оскорбления экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) в адрес действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (24-1).

«Любые выпады в адрес Ислама или любого другого борца из команды Хабиба Нурмагомедова не выглядят серьезно в случае с Конором. Махачев теперь в ответ на так называемую критику Макгрегора может только улыбаться. Все и так знают, кто лучший легковес мира прямо сейчас», — сказал Гаджиев «СЭ».

Махачев и действующий чемпион в полулегком весе Алекс Волкановски (26-2) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.