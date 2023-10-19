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Сегодня, 21:02

Гаджиев — об оскорблениях Макгрегора в адрес Махачева: «Ислам может только улыбаться в ответ»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на жесткие оскорбления экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) в адрес действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (24-1).

«Любые выпады в адрес Ислама или любого другого борца из команды Хабиба Нурмагомедова не выглядят серьезно в случае с Конором. Махачев теперь в ответ на так называемую критику Макгрегора может только улыбаться. Все и так знают, кто лучший легковес мира прямо сейчас», — сказал Гаджиев «СЭ».

Махачев и действующий чемпион в полулегком весе Алекс Волкановски (26-2) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Гаджи Гаджиев
Ислам Махачев
Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
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