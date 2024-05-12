Четыре бойца получили денежные бонусы по итогам UFC on ESPN 56

Бонус в размере 50 тысяч долларов за «Бой вечера» по итогам турнира UFC on ESPN 56 забрали Трей Уотерс (9-1) и Билли Гофф (9-3), каждый из которых мог выиграть досрочно. В итоге победу одержал Уотерс единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Также бонус за «Выступление вечера» в размере 50 тысяч долларов получили Карлос Алберг (10-1), который нокаутировал Алонсо Менифилда (15-4) в первом раунде, и Диего Феррейра (19-5), который нокаутировал Матеуша Ребецки (19-2) в третьем раунде.

Турнир UFC on ESPN 56 состоялся 11 мая в «Enterprise Center» в Сент-Луисе, США.