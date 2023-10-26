Джо Роган назвал причину прекращения сотрудничества между UFC и USADA

Комментатор UFC Джо Роган уверен, что UFC не была довольна тем, что агенты USADA тестировали бойцов в день боя или наведывались к бойцам домой поздней ночью.

«Они (USADA. — Прим. «СЭ») намекали, что есть разногласия с UFC из-за ситуации с Конором Макгрегором, — сказал Роган на Joe Rogan Experience. — Но это не соответствует действительности, потому что Конор Макгрегор вошел в пул USADA и на данный момент сдал два теста. Так что они ошибаются. Проблема была в том, что они будили ребят в 06.30 утра в день взвешивания. Они занимались подобными безумными глупостями, пытаясь получить пробы в день боя».

Отношения между USADA и UFC ухудшились после того, как USADA заявила, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) не может допущен к боям, если он не находится в пуле тестирования в течение как минимум шести месяцев.