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26 октября, 00:48

Тарасов оценил шансы Павловича в бою за чемпионский титул UFC

Алина Савинова
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Боец ММА Артем Тарасов высказался о предстоящем поединке россиянина Сергея Павловича за временный титул UFC в тяжелом весе против британца Тома Аспиналла.

«В прошлый раз я очень сильно ошибся, когда сказал, что Волкановски выходит на коротком уведомлении, и это может быть очень опасно для его соперника. В этот раз я действительно уверен, что Павлович действительно будет опасен, выходя на коротком уведомлении. Так как соперник не успеет подобрать к нему ключи, это будет очень интересно. И у Павловича есть реальный шанс выиграть чемпионский титул», — цитирует Тарасова «Газета.Ru».

Бой между Павловичем и Аспиналлом пройдет 11 ноября на UFC 295 в Нью-Йорке и станет соглавным событием турнира.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/25/21576613.shtml
Артем Тарасов
Сергей Павлович
Том Аспиналл
ММА
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