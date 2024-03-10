Турнир UFC 299 проходит в ночь с 9 на 10 марта в Майами (Флорида, США) на территории спортивного комплекса «Kaseya Center». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера смешанных единобороств.

В главном поединке вечера действующий чемпион UFC в легчайшем весе из США Шон О'Мэлли встретится с эквадорцем Марлоном Верой. Их поединок начнется примерно в 08.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния О'Мэлли — Вера можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru в прямом эфире. Поединок также покажут на телеканале «Матч Боец» и по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

На счету 29-летнего О'Мэлли в ММА — 17 побед, одно поражение и один бой был признан несостоявшимся. У 31-летнего Веры — 22 победы, 8 поражений и одна ничья.

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