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Сегодня, 10:47

Дастин Порье впервые возьмет свою дочь на бой: «Это мой последний шанс»

Давид Хачатрян
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Дастин Порье.
Фото USA Today Sports

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-8) подтвердил, что впервые в жизни возьмет на свой бой дочь.

Американцу предстоит провести поединок против чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1).

«Моя дочь будет там, в первом ряду, впервые в жизни. Я хочу показать ей, что ты можешь достичь своей мечты. Возможно, это мой последний шанс выиграть пояс чемпиона, и я хочу, чтобы она увидела меня с титулом», — сказал Порье в эфире шоу The MMA Hour.

Дастин Порье со своей дочерью Паркер Джоэль.
Фото Соцсети

Бой Махачева и Порье станет главным поединком турнира UFC 302, который пройдет 1 июня в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Ислам Махачев
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