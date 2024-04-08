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Чарльз Оливейра: «Откажусь от боя за титул ради Конора»

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) признался, что хочет сперва победить экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6), а затем подраться за титул чемпиона.

«Бой за титул или бой с Конором? Я бы точно выбрал Конора. Сперва ты кладешь слишком много денег на свой банковский счет, чтобы жить хорошей жизнью, а потом сражаешься за титул. Иногда он пишет что-то обо мне в соцсетях, а потом удаляет. Так что искра есть. Но он не дурак. Он никогда не согласится на этот бой. Я так не думаю, нет. Он слишком много думает и имеет хорошую стратегию. Он дерется только тогда, когда точно уверен, что сможет победить», — сказал Оливейра изданию MMA Fighting.

Оливейра и Арман Царукян (21-3) подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Конор Макгрегор
Чарльз Оливейра
UFC
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