Царукян — о величайшем бойце UFC: «Хабиб защитил титул всего 3 раза, Джонс — 15 раз!»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) поставил экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) на пятое место в списке лучших бойцов UFC.

«Джон Джонс — номер один. Без сомнения, на 100 процентов. Хабиб — номер пять в моем списке. Перед ним идут Джонс, Жорж Сен-Пьер, Деметриус Джонсон и Андерсон Силва.

Кто защищал титул чаще других? Хабиб защитил пояс всего три раза. Это вообще ничто! Джонс защитил титул 15 раз! Хабиб провел всего 13 боев в UFC, в то время как Джон защищал титул столько раз. Что касается навыков, то Хабиб умеет бороться, он может повалить соперника, он может контролировать. Но если мы посмотрим на полноценного бойца ММА, то это Джон Джонс, Деметриус Джонсон и Сен-Пьер», — сказал Царукян в интервью Майклу Биспингу.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-5) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.