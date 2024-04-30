Колби Ковингтон назвал сроки своего возвращения и возможного соперника

Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-4) заявил, что вернется в октагон летом и назвал седьмого номера рейтинга Иана Гарри (14-0) потенциальным следующим оппонентом.

«Я буду драться летом, и сейчас матчмейкеры решают, с кем из известных бойцов мне лучше всего встретиться. Они рассчитывают вернуть меня на Международную бойцовскую неделю и сейчас решают, кто будет моим соперником.

Я должен драться с тем, кто вернет меня к чемпионским боям. Есть парень, который бросил мне вызов, Иан Гарри, но он — пустое место. Я сказал ему, что если он хочет драться со мной, то должен показать, что серьезно относится к делу. Он не пришел на пресс-конференцию по поводу своего последнего боя, и это говорит мне о том, что я не должен ожидать от него серьезных намерений", — приводит слова Ковингтона MMA Mania.

Леон Эдвардс (22-3) победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.