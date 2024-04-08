Чарльз Оливейра: «Я хочу финишировать Царукяна»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) заявил, что он не хочет доводить бой с четвертым номером рейтинга в легком весе Арманом Царукяном (21-3) до решения судей.

«Люди говорят то, что хотят, верно? Они говорят слишком много всякой ерунды, — сказал Оливейра изданию MMA Fighting. — Говорят, что я сдаюсь, но я был в нокдауне, шел вперед и вырубал соперников. Я также слышал, что я не голоден, что я больше не хочу этого. Они не знают, как сильно я хочу снова стать чемпионом.

Арман очень крут, находится на хорошем ходу. Он наговорил кучу всякой ерунды, но в одном он прав — я всегда иду к победе, и это не изменится. Но если вы посмотрите на мой последний бой против Бенила Дариуша, то увидите, насколько я был спокоен. Я развиваюсь, я расту в клетке и на земле, тренируюсь и развиваюсь.

Конечно, я хочу нокаутировать его. Я хочу засабмитить его. Мне нужна победа, и я не хочу оставлять ее на усмотрение судей. Худшее, что может случиться, — это оставить все на усмотрение судей, так что я буду стремиться к финишу все время. Он очень крут, у него хорошие удары и хорошие тейкдауны, но я готов к этому на 100 процентов. Меня волнует не то, что может сделать Арман, а то, что могу сделать я».

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.