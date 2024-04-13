Магомедов: «Перейра — просто подарок свыше, он ноль в борьбе»

Бывший чемпион ACA Муслим Магомедов рассказал, за счет чего Джамал Хилл может победить чемпиона UFC Алекса Перейру.

«Смотрел бои Перейры, а Хилла практически нет. Алекс хорошо дерется в стойке. Джамал может победить, если чуть-чуть поборется. Перейра же ноль в борьбе. Для меня он был таким легким соперником... Просто подарок свыше. Смотришь на них, вообще не умеют бороться. Да, намного сильнее меня бьют, техничнее, но в борьбе совсем слабые», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Бой Хилл — Перейра возглавит турнир UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе. В активе Джамала 12 побед и одно поражение. На счету Перейры 9 побед и два поражения.