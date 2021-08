«Не have, а had! Они тебя не понимают!» Как тренер Сирила Гана заставляет его зубрить английский

И распекает за лень.

Владелец парижского зала MMA-Factory Фернанд Лопес — один из кандидатов на звание лучшего тренера года в смешанных единоборствах. Два лучших действующих тяжеловеса в мире — Франсис Нганну (чемпион UFC) и Сирил Ган (временный чемпион) — были порождены именно этим специалистом.

Обоих бойцов он не просто вел или пристроил в UFC — для начала он в принципе отвоевал их у других видов спорта : Нганну грезил только боксом (на первом этапе их сотрудничества Лопес даже доплачивал Франсису за то, чтобы он занимался неударными дисциплинами — БЖЖ и борьбой), Ган же был близок к подписанию контракта с кикбоксерским промоушеном Glory, однако доверился Лопесу и замкнул карьеру только на ММА.

Если с Франсисом у Лопеса были просто очень плотные профессиональные отношения без какой-то дружбы, то с Сирилом Фернанд по-настоящему сблизился. В интервью нашему изданию Лопес рассказывал, что с Ганом они могут говорить о политике, религии, семейных делах, и их отношения идут гораздо дальше рабоче-приятельских. Один из примеров такой уникальной связи между бойцом и тренером можно было недавно увидеть в документальном фильме французского YouTube -канала La Sueur.

Лопес и Ган — в номере хьюстонского отеля за несколько дней до боя с Дерриком Льюисом. Сирил на хромом английском дает по видеосвязи интервью американским медиа, а Фернанд с блокнотом и ручкой фиксирует языковые ошибки своего бойца. Когда интервью заканчивается, тренер начинает распекать Сирила за лень и неприлежное изучение английского.

Фернанд Лопес : «Сирил, ты немного ленив, согласен?»

Сирил Ган : «Согласен» .

Фернанд Лопес: «До вылета из Франции твои интервью на английском были отличными. Был нормальный словарный запас, чувствовалась подготовка. А сейчас ты в режиме «мне по барабану». И это очень хреново, брат. Вот скажи: «У меня была травма» .

Фернанд Лопес.

Сирил Ган : «I have injuiry».

Фернанд Лопес: «Но сейчас у тебя нет никакой травмы» .

Сирил Ган: «I had» .

Фернанд Лопес: «Вот! И еще — ты постоянно повторяешь фразу s omething like that («что-то вроде того» . - П рим. «СЭ» ). Ты ее лепишь везде. Я понимаю, что на французском есть похожая фраза, и она понятна французам, но то, как ты используешь something like that в английском , — они не понимают тебя. Ты не хочешь ничего детализировать и постоянно говоришь эту фразу. Давай говорить правильно. Конкретизируй — у тебя в 2019 году была травма. Бой отменили. Если ты говоришь о прошлом, не может быть формы have. Правильно — had» .

Сирил Ган: «Ты проверяешь мои ошибки, как профессор. Посмотрите на него — профессор, еще и ручку взял с блокнотом ». ( С меется . )

Фернанд Лопес: «Еще есть слово s acrifice, но ты произносишь его по-французски «cакрифис». А надо «файс» на конце, по-английски» /

Сирил Ган : [ У пал на кровать и не хочет заниматься . ]