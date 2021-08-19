«Мне 18 лет! Бью жестко, хорошо дышу, бегаю по 9 км». Александр Емельяненко уверяет: он в полном порядке

Интервью про Дацика, Тарасова, Джигана, Харитонова, Федора, бой с Исмаиловым, «Кино» и еду.

Емельяненко посетил турнир первого юниорского ММА-промоушена Pride JFC, который прошел в среду в спорткомплексе «Крылья Советов», что на Ленинградском проспекте. Емельяненко вышел в клетку, толкнул речь, потом сфотографировался со всеми желающими, а затем дал интервью «Спорт-Экспрессу». Начали мы с того, что Александр рассказал о своем бое, о котором ранее не было известно.

— Помните свой первый турнир?

— Помню. Мой первый бой был... Ну такой — пробный. Я дрался бесплатно в Харькове с украинским бойцом. Бой закончился очень быстро — продлился 7 секунд. Я не ощутил ни ринга, ни боя... Просто нокаутировал его, а потом сразу перешел в Pride.

— Как нокаутировали?

— Сошлись в стойке, я выкинул ему в голову серию, и он рухнул.

— Может, какой-нибудь турнир запомнился, когда еще ребенком были?

— Так это был мой первый турнир (Емельяненко было 22 года. — Прим. «СЭ»).

Про Тарасова и Джигана

— Ваш следующий соперник, Артем Тарасов, провел бой с Тайсоном Дижоном (проиграл по очкам). Какое он на вас произвел впечатление?

— Я не видел этого боя. Дело в том, что Тарасов не представляет для меня никакой опасности, никакой угрозы. Если честно, не понимаю, зачем он вообще вызвал меня на ринг — драться по правилам бокса. Я быстрее его, сильнее его, лучше бью, чем он. Я профессиональный боец, а он блогер. Зачем ему это нужно, я не понимаю.

— Хочет хайпануть на вашем имени.

— Это нанесет вред его здоровью. Нужно правильно хайповать. Чтобы еще и здоровье сберечь.

— Бой пройдет в перчатках для ММА. То есть Тарасов будет в еще большей опасности...

— Тарасову очень достанется, ему очень сильно не повезет в ринге, когда мы с ним сойдемся. У меня сейчас очень быстро летят руки. Очень сильно, жестко. До боя еще месяц, за это время я еще наберу. Без проблем лупану Тарасова.

— Чувствуете себя возрастным бойцом?

— Нет. Вот смотрю на молодежь — с удовольствием бы подрался с 18-летними. Мне 18 лет!

— 40 лет недавно исполнилось...

— Зачем ты мне напомнил об этом?! (Смеется.)

— Кто сильнее — Тарасов или Джиган?

— Да оба мертвые! Один певец, другой блогер. Зачем они на ринг прутся — вообще не понимаю.

— Тарасов продержится дольше, чем Михаил Кокляев?

— В зависимости от того, насколько быстро он будет от меня убегать в ринге. Конечно же, я буду обрезать ему углы, ловить. Для меня самое главное — зацепиться и начать его бить.

— Организаторы не просят сделать так, чтобы бой продлился подольше?

— Нет, ничего такого нет, никто не просит, никто не обращается. Поэтому буду бить его сразу, как только представится такая возможность.

Про Дацика и Харитонова

— Что сейчас в вашей форме больше всего беспокоит?

— Абсолютно ничего. Я в порядке. Хорошо дышу, отлично бегаю, у меня хорошо летят руки. В пятницу будут спарринги. Меня все устраивает.

— С кем будете спарринговать?

— Пока не знаю. С боксерами-профессионалами.

— А бегаете обычно по сколько?

— По 6-9 километров.

— Немало. Я с только не пробегу, наверное.

— Ну, каждому свое!

— Согласен. Что ждет Дацика, если бой между вами состоится?

— Нокаут. Спать его отправлю.

— Его бой с Даниялом Эльбаевым смотрели?

— Нет. Но слышал, что бой был наимертвейшим. Ничего он толком не показал. Не понимаю, зачем таких бойцов выпускают на ринг. Им надо где-нибудь на закрытых турнирах, в закрытых заведениях, помещениях нужно драться. А не на публику выходить.

— Такое ощущение, что когда говорите о потенциальных соперниках, именно про Дацика говорите с неохотой. Есть такое?

— Не знаю... А что о нем говорить? Толстый, жирный, неуклюжий Дацик. Не умеющий драться.

— Есть новости по поводу Bellator?

— Есть. Я попросил менеджера (Азамата Бостанова. — Прим. «СЭ»), чтобы он подал заявку на мое участие в этом турнире. Сейчас они ее рассматривают. Может быть, допустят, может быть, я там выступлю.

— Какого соперника хотели бы получить, если вас в кард включат?

— Хорошего, сильного.

— Сергей Харитонов сгодится? Он сейчас в Bellator.

— Да сгодится и Харитонов.

— У него сейчас бой будет (в ночь на 21 августа с Чейком Конго. — Прим. «СЭ»). Будете смотреть?

— Не буду. Это не тот оппонент, за которым я наблюдаю.

Про алкоголь и бой с Магой

— Когда в последний раз выпивали алкоголь?

— Очень давно уже... Я не помню.

— Правда, что за день до боя с Магой Исмаиловым вы выпивали?

— Нет, это неправда. Это все ложь. Не знаю, откуда эти слухи берутся. Это не так.

— Если бы бой с Магой состоялся не в июле 2020-го, а в апреле — как изначально планировалось, — он сложился бы по-другому? Вы рассказывали, что перетренировались...

— Чуть-чуть перегрузился, да. И немножко неправильно подошел к поединку. Немножко неправильно послушал секундантов. Я очень сильно садился на ноги, чего делать не следовало. Мне нужно было легко двигаться на ногах, раздергивать Магу и бить издалека. А я засаживался, было очень тяжело передвигаться на полусогнутых ногах.

— Переволновались?

— Нет, не переволновался. Просто... Как-то вот так — бой не сложился.

— Правда, что у вас есть проблемы с коленями, что с трудом садитесь?

— Нет, это все вранье. У меня нет никаких травм, нет никаких проблем с организмом. У меня все отлично.

Про Федора

— На свой день рождения (2 августа. — Прим. «СЭ») вы сделали пост в Instagram, в котором упомянули Федора. Показалось, что хотите с ним помириться. По-доброму написали.

— А как я написал?

— Что хотите провести время вместе с мамой, Федором, Иваном (младший брат. — Прим. «СЭ») и дочерью.

— Ну, наверное, так написал... Я не помню уже. Это все от пропущенных ударов. (Улыбается.)

— Но помириться-то хотите?

— Да мы... Не знаю. Это не ко мне вопрос. Это к Федору.

— В теории ваша встреча может состояться на турнире Bellator. Я так понимаю, вы же туда в любом случае собираетесь пойти?

— Да, пойду, посмотрю, даже если не буду участвовать. Обязательно.

Про «Кино» и еду

— Вы говорили, что слушали группу «Кино». А какая у вас любимая песня?

— Ой, у меня были все концерты, абсолютно все (видимо, Емельяненко имеет в виду альбомы «Кино». — Прим. «СЭ»). Начиная с 1982 года и заканчивая последним альбомом. Все их концерты были. Группа «Кино» мне раньше очень сильно нравилась.

— Но, может, есть песня, которую чаще всего слушали?

— Нет, все подряд слушал. Каждый концерт хорош по-своему.

— А «Сектор Газа» любите?

— Выборочно. Есть песни. Но я не фанат «Сектора Газа».

— А выборочно — это какие?

— Даже не помню. У меня слабая память на «Сектор Газа». (Улыбается.)

— Прочел ваше интервью 13-летней давности. Там вы сказали, что отлично готовите.

— Отлично готовлю. Я живу один, поэтому готовить мне приходится самому. В ресторанах я редко питаюсь. Могу приготовить абсолютно любое блюдо.

— Что больше всего любите?

— Больше всего нравится просто кусок мяса сварить. Попить бульон, съесть вареного мяса.

— Вы же на повара учились, так?

— Было такое. Но на повара я учился всего лишь неделю. (Улыбается.)

— Почему?

— Переводили меня с одной специальности на другую — когда учился в ПТУ.

— Потому что хулиганили?

— Потому что хулиганил, да.

— А почему хулиганили?

— Молодой был. Кто молодой не хулиганил? (Улыбается.)