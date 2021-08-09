«Играет песня соперника, а он: «Тренер, пробей-ка, что за песня. Мне понравилась». Сирил Ган круче, чем вы думаете

Самые крепкие нервы в UFC.

Никто и никогда не обесточивал Деррика Льюиса так, как это сделал сегодня Сирил Ган. Американец ушел в личный антирекорд по количеству значимых ударов на дистанции трехраундового боя — официальная статистика говорит, что таковых было 16, но мы лично не смогли насчитать больше 8.

До этого Зверь бил так мало только в одном из унылейших поединков в истории UFC — против Франсиса Нганну. Но даже тогда он набросал 20 значимых ударов. Льюиса принято упрекать в слабом кардио и неспособности проходить длинные поединки, но это серьезное заблуждение. Деррик до Гана шел на рекорде 8-1 в боях, зашедших в 3-й раунд. Только один раз он проигрывал такой бой — в июне 2017-го его нокаутировал в 4-м раунде Марк Хант. Всех остальных, с кем он заходил в 3-й раунд — Волкова, Нганну, Абдурахимова, Тыбуру, Латифи, Иванова, Нельсона и Пешту — Деррик прошел либо решением либо нокаутом.

И даже в проигранном бою с Хантом у Деррика были свои моменты и статистически он не так сильно уступил — 51-59 по значимых ударам. Сирил же перебил Льюиса 98-16 и тотально держал его в своих схемах, не давая сократить дистанцию под мощную правую руку. Угол Льюиса просил его после 2-го раунда сделать «большой проникающий шаг вперед», чтобы вырваться на удар, но Ган так тонко держал дистанцию и так быстро менял направления, что Льюису тяжело было зарядиться в любимую правую руку. Деррик — атлетичный, крупный, по-своему очень проворный, но нет у него такой техники шага и такой биомеханики, чтобы ловить бойцов подобных Гану. Итого — Льюис закончил этот поединок с нулями на всех приборных панелях, а Сирил — как яркий индивидуальный талант — продолжает обновлять рекорды. Вот некоторые из них:

Он выходит на самую длинную серию выигранных раундов подряд в истории тяжелого веса и на вторую самую длинную — в истории всех весов UFC:

Сирил Ган / 22 выигранных раунда подряд в тяжелом весе UFC

Джуниор Дос Сантос / 16

Стипе Миочич / 14

На вторую самую длинную серию побед подряд в истории дивизиона:

Джуниор Дос Сантос / 9 побед подряд в тяжелом весе UFC

Сирил Ган / 7

Кейн Веласкез / 7

Андрей Орловский / 7

Рэнди Кутюр / 7

Любопытно, что у Гана в этой серии среди всех данных бойцов — наименьшее количество побед нокаутами — только два. У Кутюра — 3, Орловского — 4, Дос Сантоса — 5 (на момент 7 боев), Веласкеза — 6. Такое малое число нокаутов подчеркивает уникальность Гана — то, что он может выигрывать в самым подверженном нокаутам весе, аккуратно разбирая соперников в стойке. Значимость отдельного удара у тяжей огромна, и играться с огнем по 25 минут против Розенштрука и Волкова, не попадая в беду, не пострадав даже от единой царапины — это феноменально.

Из всех действующих чемпионов — Ган взял пояс, имея наименьший опыт выступлений в профессиональных ММА. Его рекорд составляет скромные (по количеству, а не проценту побед) 10-0. Ближайший к нему по проведенным боям — тот же Нганну, у него 19 поединков в профи ММА, почти в два раза больше, чем у Гана. У Усмана, например, 20. У Адесаньи 22. Блаховича — 36. Из чемпионов же тяжелого веса новой эры (начиная от 2010-го) только Кейн Веласкез брал пояс с меньшим количеством опыта в профессиональных ММА. У мексиканца на момент выигрыша титула было 9 боев в смешанных единоборствах. У Гана — 10. Например, Вердуму понадобилось провести 26 боев в профи, чтобы взять пояс UFC, Нганну — 19, Миочичу — 17. Дос Сантосу — 15.

Гану принадлежит самый поздний сабмишен в истории тяжелого веса UFC. Он финишировал скручиванием пятки Дон Тэйла Мэйеса на 14:46 поединка (за 14 секунд до конца боя). До этого рекорд принадлежал Мирко Кро Копу, который 11 лет назад задушил Пэта Барри на 14:30.

Есть у Сирила еще один грандиозный навык, который трудно отобразить статистикой, но можно передать историей (она у нас припасена). Это его уникальная нервная система и граничащая с пофигизмом и небрежностью отстраненность. Однажды тренер бойца Фернанд Лопес рассказал потрясающую историю про, как Ган, выходя на бой, услышал песню выхода соперника и попросил тренера тут же на месте пробить ее через музыкальное приложение Shazam.

История всплыла во время разговора Лопеса и бойца UFC Вероники Маседо на подкасте Full Reptile.

Вероника Маседо: «Я помню, когда Сирил дрался в Уругвае. У него только закончился бой, он возвращается в раздевалку и танцует. Я так на него смотрю: «У тебя только что был бой и нет никакого адреналина?». Он просто танцует себе и поет. А потом садится в джакузи и продолжает петь. Обычно бойцы как-то сразу после боя сидят, отходят, а он сразу в джакузи».

Фернанд Лопес: «Когда мы дрались в Сингапуре, он попросил меня пробить через Shazam песню оппонента. Мы стоим в коридоре, ждем выхода, сначала идет в клетку оппонент. Играет его музыка, Сирил говорит мне: «Тренер, пробей-ка через Shazam, что за песня. Мне понравилась». Я в шоке: «Какой б*** Shazam? У тебя через 30 секунд бой!». Но он на полном серьезе просит пробить песню, вот так она ему понравилась»

Вероника Маседо: «И ты что в итоге сделал?»

Фернанд Лопес: «Пришлось достать телефон, зайти на Shazam и пробить песню. Показал ему потом телефон, что за песня, и мы пошли в клетку. Вот такой он человек. Он ведет себя так, как будто не существует никаких проблем»