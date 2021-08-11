Тренер Гана: «Люди пока не до конца понимают, какого масштаба Сирил боец»

Тренер временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана (10-0) Фернанд Лопес разобрал прошедший поединок против Деррика Льюиса.

«Честно, я предполагал, что Сирил выиграет хайкиком в конце второго раунда, — говорит Лопес в интервью MMAfighting. — Он с огромной самоотдачей работал над ними в лагере, просто убивал спарринг-партнеров одним хайкиком за другим. До этого я всегда учил его: «Ты можешь пробить хайкик во всю силу, но в случае промаха окажешься в горизонтальном положении. Надо тебе это?» И он как-то всегда бил кики не в полную силу. Но в этом лагере он тренировал хайкики очень яростно, готовился бить их на поражение.

Очень важной частью плана было прочувствовать дистанцию, а именно скорость Деррика, как быстро он делает шаг под удар, как быстро двигается, напрыгивает, сколько ударов он делает, прежде чем включить настоящую агрессию, и т.д. И собрав всю эту информацию, Сирил дюйм за дюймом начал входить на свою ударную дистанцию и разбирать соперника.

Все, что мне нужно сказать Сирилу, — это как изолировать сильную сторону соперника. Все остальное он додумает и сделает сам. Я в свое время работал инженером-электриком и принес оттуда идею — да, высокое напряжение тока может убить тебя, но если ты грамотно изолировал его, ты в полной безопасности. И моя задача как тренера — изолировать сильную сторону Деррика Льюиса. А когда Сирил в потоке, то… он просто приобретает себе одного фаната за другим. Люди, может быть, еще не до конца понимают, какого масштаба это боец, но они скоро поймут. А когда поймут, начнут восхищаться им».