«Если Маск символ американцев, то кто сейчас символ русских? Знаю, но не скажу». Интервью с Сергеем Спиваком

Разговор перед боем.

В ночь на 20 ноября русский молдаванин Сергей Спивак (15-3) подерется в своем первом главном событии UFC с Дерриком Льюисом (26-10) на турнире в Лас-Вегасе.

27-летний Спивак — самый молодой тяж в текущем ростере промоушена, в последних шести боях он одержал пять побед и наконец получил в соперники большое имя — рекордсмена по числу нокаутов в истории UFC Деррика Льюиса. Хотя Черный Зверь снова дерется в главном событии, положение у него сейчас тяжеловатое. В двух последних поединках он падал лицом вниз — и в случае третьего поражения подряд окажется совсем уж прижатым к стене. Если и не уволят, то выбросят за пределы топ-10 и могут хорошо порезать чеки.

Хотя борец Спивак для него не самый удобный соперник на бумаге, Деррик всегда здорово умел укрощать борцов — кроме Кормье, его никто толком не заборол. Правда, в этот раз не все так очевидно: во-первых, Спивак сам не стесняется работать в стойке, во-вторых, непонятно, что у Льюиса будет с подбородком и уверенностью в себе после двух тяжелых поражений подряд. Букмекеры сначала открыли его небольшим фаворитом, но сейчас уже Спивак идет с коэффициентом 1,53 на победу против 2,85 на американца.

В преддверии поединка «Спорт-Экспресс» получил свои 10 минут на разговор с Сергеем, правда, вышли они не такими уж фееричными. Во-первых, это было 13-е подряд интервью Спивака за день, и это сказалось на его свежести, а во-вторых, сами UFC сделали интервью максимально некомфортным. В последнее время что-то случилось с уровнем свобод в главном ММА-промоушене — теперь они стали гораздо осторожнее, не приветствуют вопросы не про спорт и провокации.

Как бы то ни было, кое-что интересное нам все-таки удалось спросить.

***

— Сразу после объявления результата в твоем бою с Туйвасой ты подошел к Брюсу Бафферу и что-то сказал ему. Что именно?

— Сказал, что это было большой моей мечтой, чтобы он объявлял мое имя. Мне всегда нравилась его энергетика, особенно когда ты побеждаешь. Круто.

— Джуниор Дос Сантос рассказывал мне, что после трех лоукиков Туйвасы он не мог ходить. Тебе Туйваса довел их штук 6-7. Как себя чувствовал?

— Ну да, мне было потом тяжело ходить, очень сложно было ходить. Помню, после боя вышел из отеля, мне там было две минуты где-то идти до магазина. А я полчаса шел. Хромая шел, плюс еще люди подходили фоткаться.

Сергей Спивак. Фото Соцсети

— Ты рассказывал как-то, что после боя к тебе подошел Роберт Уиттакер, поздравил с победой, даже с женой твоей пообщался. Кто еще из звезд ММА тебя удивил человеческими качествами?

— На самом деле, много хороших ребят, может быть, на камеру они меняются, но большинство ребят тут простые. Но Уиттакер тогда удивил, я выиграл, а ему надо было разминаться к своему бою, и он подошел, поздравил меня, зашел в раздевалку. Хотя у него бой вот должен был быть.

— Давай поговорим о Деррике Льюисе. Почему он столько борцов побил? Кроме Кормье, никто у него в борьбе не выиграл, всех разворачивал и забивал.

— Хитрый он такой. Опасен до последнего, с ним нельзя расслабляться. Даже не знаю, почему он [столько борцов побил].

— Как он тебе как человек, шутки его кажутся смешными?

— Мне без разницы, это ничего не поменяет. Мы подеремся и потом забудем друг о друге.

— Ты сегодня какой-то помятый, сонный. Не выспался?

— Я выспался, выспался. Просто слишком много интервью. Это уже тринадцатое, по-моему.

— Недавно забрал пояс Ислам Махачев, который сейчас, наверное, лучший ММА-грэпплер в мире. Ты у него что-то взял для себя?

— Я смотрю на него и вижу, что мечты сбываются. Он шел к этому, усердно трудился и дошел. Все возможно.

«Никогда не видел Нганну с девушкой. Он фокусируется только на спорте и карьере»

— Нганну вернулся в зал, работает на все сто процентов?

— Я вчера с ним общался, но не в зале. Там, где кушают в «UFC-институте». Видел фотки, что он уже вроде спаррингует, не знаю, на сто процентов или нет. Но тренируется точно.

— Недавно вирусным стало видео, как его подняла хватом за бедро Вейли Жанг, выступающая в 52 кг. Сколько в этом подъеме было силы, сколько техники?

— Тут техника нужна. Люди думают, что тяжело поднять, но там просто плотность нужна. Если плотно хватаешь, то в принципе можно это сделать. И тем более эта девочка такая сильная, я тренировался рядом с ней, видел, что она отдавалась полностью, и результат — стала чемпионкой.

— Ты работал с Нганну и дрался с Грегом Харди, об атлетизме которого ходят легенды. Они по дури сопоставимы?

— Я не успел прочувствовать Грега Харди прям сильно. Он огромный парень, очень взрывной, он же американский футболист был, у них там все связано со взрывной силой. Тоже такой очень опасный боец. Фрэнсис — он немного другой в бою.

Франсис Нганну и Сергей Спивак. Фото Соцсети

— Нганну 36 лет, у него ни семьи, не детей. Ты видел его хоть раз с девушкой? У зала или где-то еще.

— Нет. Честно сказать, нет. Мы не общались на эту тему, я думаю, он сфокусирован на тренировках. В Америке очень много внимания к человеку, я думаю, многие девочки захотят быть с ним, но они не дадут ему сфокусироваться нормально на тренировках. Этот человек реально понимает, что успех в фокусе, в работе. Он все делает для этого и не распыляется. Он достаточно такой умный боец.

— Он у тебя когда-то просил одолжения или совета?

— Нет, только он сам мне советовал что-то.

— Я хотел спросить тебя об Александре Карелине. Вот он на пике был 130 кг чистых сухих мышц. Как думаешь, белый человек может весить 130 кг, состоять только из сухих мышц и при этом быть чистым?

— Да, думаю, да. Вы сейчас хотите, чтобы я что-то сказал о Сан Саныче... (тут врывается сотрудник UFC и запрещает говорить дальше на эту тему. — Прим. «СЭ»)

— Как ты думаешь, какой человек в мире нас, русских, представляет лучше всего? Вот, наверное, символ современных американцев — это Илон Маск. Кто наш символ, кто представляет русских в мире?

— Если я сейчас назову спортсмена, это будет неправильно...

— То есть никакая фамилия на ум не приходит

— Мне приходит, но я не могу это сказать. (Смеется.)

— Эта фамилия не из мира спорта?

— Нет... (снова врывается сотрудник UFC с возгласом: «Вопросы не по спортивной тематике!!» — и не дает закончить мысль Спиваку. — Прим. «СЭ»).