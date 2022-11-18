Реванш Федора и Бейдера утвержден. Емельяненко добился того, чего хотел

4 февраля, Америка, Bellator 290.

Следующим соперником Федора Емельяненко все же станет Райан Бейдер. Последний Император встретится с американцем 4 февраля 2023 года на турнире Bellator 290 в Инглвуде, Калифорния, сообщает телеканал CBS. Турнир станет для промоушена первым в новом году.

Федор Емельяненко. Фото Соцсети

Федор рассчитывает взять реванш у Бейдера за поражение почти четырехлетней давности: 26 января 2019 года Райан нокаутировал россиянина за 35 секунд первого раунда. Тот поединок был финалом «Гран-при» тяжеловесов, он тоже прошел в Инглвуде, а на кону стоял титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Бейдер с тех пор его сохранил. То есть Емельяненко в прощальном, как предполагается, бою будет биться за титул. Реванш ему достался после двух побед. В декабре 2019-го бывший чемпион Pride нокаутировал Куинтона Джексона, а в октябре 2021-го в Москве вырубил Тимоти Джонсона, причем Федор считался андердогом.

Турнир Bellator 290 станет дебютом для промоушена на CBS (до конца года шоу Bellator будет транслировать Showtime). Скотт Кокер никогда не был ярым сторонником реванша (а вот Емельяненко этого боя очень хотел), но, похоже, возможность стартовать на новой площадке громким боем перевесила. «Размещение в прайм-тайм на CBS всегда было одной из наших ключевых целей. Благодаря здоровому ростеру, полному многих лучших бойцов мира, а также элитным многообещающим проспектам и легендам этой игры, я очень рад продемонстрировать это событие в самой популярной сети в Америке», — заявил босс Bellator.

Федор Емельяненко и Скотт Кокер. Фото Соцсети

Помимо боя Федора, на этом же турнире запланирован еще один титульный поединок. За пояс в полутяжелом дивизионе подерется Йоэль Ромеро, а его соперником станет победитель боя между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном. Так что при удачном стечении обстоятельств 4 февраля мы сможем увидеть сразу два титульника с участием представителей Fedor Team.

Федор не раз давал понять, что ближайший бой в Bellator (то есть предстоящий с Бейдером) станет для него последним в карьере. И все же пока до конца не ясно, будет ли он биться после 4 февраля. Например, в недавнем интервью Meta MMA Емельяненко не исключил, что проведет поединок по правилам боевого самбо.