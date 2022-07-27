«В США люди все в кредитах, живут от зарплаты до зарплаты». Сергей Спивак не в восторге от Америки

«Чувствуешь себя бедолагой».

Молдавский тяжеловес Сергей Спивак (14-3) не находится в первом и даже втором ряду самых приметных бойцов UFC из бывших стран СССР, хотя карьера его в последние пару лет развивается замечательно.

После пробуксовки на старте (1-2) он выиграл четыре боя, проиграв только раз — главной восходящей звезде дивизиона Тому Аспинэллу. К этому обязательно нужно добавить, что Спиваку всего 27 лет — на минуточку, это самый молодой боец в ростере тяжелого веса UFC. Кстати, в октябре 2019-го Спивак задушил Тая Туйвасу, который после этого выиграл нокаутами пять боев подряд и в этом сентябре будет драться в главном событии вечера на UFC Paris против Сирила Гана.

Сергей Спивак. Фото из соцсетей бойца из соцсетей бойца

Треш-токер из Сергея не самый видный, но плохой треш-токер — не значит плохой рассказчик. Для журналистов он иногда подбрасывает интересные истории — как-то он рассказал нашему изданию про конфеты Франсиса Нганну, которые он хранит в тренировочном шкафчике, чтобы кормить чужих детей, а недавно поделился необычным взглядом на жизнь в США. В интервью ВК-сообществу Matveev | Бокс, UFC, Bellator молдаванин рассказал, почему он не хочет жить в США и как здесь несладко приходится людям.

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— Вам комфортно жить в США в плане быта, цен, менталитета?

— Нет-нет. Я тут не живу, просто приезжаю на сборы, тренируюсь. Я не готов переезжать. Если ты переезжаешь в Штаты, то тебе полностью нужно менять жизнь. Тут вся жизнь в кредитах. Все очень дорого, люди все в кредитах. Чтобы купить дом, ты еще должен заслужить. У тебя должна быть какая-то кредитная история. Ну и вообще тут цены, конечно... На наши зарплаты, если приехать к нам домой, можно вообще жить хорошо. А тут жить — от зарплаты до зарплаты. И чувствуешь себя бедолагой каким-то. На том уровне, на котором сейчас я. Если повыше, то там будет все хорошо, полегче чуть-чуть. Но все равно не хочется деньги впустую выкидывать, не за что. Если с семьей сюда приезжать, то караул, очень дорого. Это надо какую-то вторую работу искать. На том уровне, на котором я сейчас.

Сергей Спивак. Фото из соцсетей бойца из соцсетей бойца

— Сразу вспомнил историю Вячеслава Глазкова — бывшего претендента на титул IBF в тяжелом весе. Он ушел из бокса и стал дальнобойщиком. Зарабатывает больше, чем на боях.

— Тут дальнобойщики, кстати, хорошо зарабатывают. Неплохо, но они дома не бывают по три недели. Кого из молдаван я знаю, они почти все дальнобойщики тут, ну процентов 95 точно. И у всех дома есть.

— В России или Молдове это не так популярно, но в США большинство бойцов инвестируют заработанные деньги в недвижимость и акции. Вы как-то изучаете эту тему?

— Надо этим заниматься потихоньку по-любому. Мы же не вечно будем боями зарабатывать, это нужно себе галочки ставить, записывать. Но я пока не начал. Тут в Америке иначе нельзя. Тут люди должны постоянно работать, чтобы жить. И я даже, бывает, приезжаю (в США), захожу в один и тот же магазин через год, и там тот же человек стоит. Тут надо работать реально. Тем, кто занимается этим видом спорта, надо задумываться, как инвестировать, делать что-то. Это 100 процентов!